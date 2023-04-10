Компания "Аэрофлот" на фоне санкций впервые в своей истории направила самолет на ремонт в Иран. Об этом сообщает РБК.

В компании отметили, что компетенции местных компаний, специализирующихся на техническом обслуживании транспорта, дополняют возможности "Аэрофлота".

В Иран был направлен лайнер Airbus A330-300. Самолет будет обслуживаться компанией Mahan Air.