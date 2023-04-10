Компания "Аэрофлот" на фоне санкций впервые в своей истории направила самолет на ремонт в Иран. Об этом сообщает РБК.
В компании отметили, что компетенции местных компаний, специализирующихся на техническом обслуживании транспорта, дополняют возможности "Аэрофлота".
В Иран был направлен лайнер Airbus A330-300. Самолет будет обслуживаться компанией Mahan Air.
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