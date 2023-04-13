Евросоюз ввел санкции против группы "Вагнер" и РИА ФАН

Еврсоюз внес группу "Вагнер" в дополнительный санкционный список, а также ввел ограничения против Федерального агентства новостей (РИА ФАН).

Примечательно, что ЕС уже вводил санкции против "Вагнера" в декабре 2021 года. Тогда Брюссель объяснил их тем, что группа представляла угрозу для Ливии, Сирии и Украины.

Официальный журнал ЕС не содержит информации о том, включены ли какие-либо новые ограничения в связи с включением "Вагнера" в другой список санкций.