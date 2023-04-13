Евросоюз ввел санкции против группы "Вагнер" и РИА ФАН

Еврсоюз внес группу "Вагнер" в дополнительный санкционный список, а также ввел ограничения против Федерального агентства новостей (РИА ФАН).
Примечательно, что ЕС уже вводил санкции против "Вагнера" в декабре 2021 года. Тогда Брюссель объяснил их тем, что группа представляла угрозу для Ливии, Сирии и Украины.
Официальный журнал ЕС не содержит информации о том, включены ли какие-либо новые ограничения в связи с включением "Вагнера" в другой список санкций.
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Группа Вагнера и РИА ФАН попала под санкции Евросоюза
Об этом говорится в Официальном журнале ЕС
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Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.
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