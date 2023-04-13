Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.04.2023 : 81,6758
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.04.2023 : 90,0035
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:49

Евросоюз ввел санкции против группы "Вагнер" и РИА ФАН

Еврсоюз внес группу "Вагнер" в дополнительный санкционный список, а также ввел ограничения против Федерального агентства новостей (РИА ФАН).

Примечательно, что ЕС уже вводил санкции против "Вагнера" в декабре 2021 года. Тогда Брюссель объяснил их тем, что группа представляла угрозу для Ливии, Сирии и Украины.

Официальный журнал ЕС не содержит информации о том, включены ли какие-либо новые ограничения в связи с включением "Вагнера" в другой список санкций.

Мир

Глава Сербии Вувич: Белград не поставлял и не будет поставлять Киеву оружие

Такую продукцию страна экспортирует только разрешенным конечным пользователям

Читать полностью

Группа Вагнера и РИА ФАН попала под санкции Евросоюза

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС

Читать полностью

Общество

Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье

Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.

Читать полностью

Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии

Она будет реализовываться при помощи центра "Авангард"

Читать полностью

Новости