Калийные удобрения притормозили западные санкции против Белоруссии

Работа над санкциями против Белоруссии со стороны Европейского союза зашла в тупик из-за несогласия по поводу калийных удобрений. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
По данным источников, некоторые страны Запада выступают против принятия новых мер по санкциям без отмены ранее введенных ограничений, включая запрет на экспорт калийных удобрений. В частности, Польша и балтийские государства настаивают на сохранении существующих ограничений.
Ранее власти Белоруссии заявляли, что санкции оказывают наибольшее влияние на нефтеперерабатывающую, калийную и табачную отрасли страны, и поэтому поставили задачу восстановления объемов производства и поиска альтернативных рынков сбыта.
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