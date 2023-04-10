К концу апреля Евросоюз может ввести 11-й пакет санкций в отношении России, пишет "Коммерсант".

Согласно сообщению днпутатов Европарламента, эти ограничения могут быть распространены на Турцию, Казахстан и арабские государства, в рамках механизма предотвращения обхода уже существующих санкций.