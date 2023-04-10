К концу апреля Евросоюз может ввести 11-й пакет санкций в отношении России, пишет "Коммерсант".
Согласно сообщению днпутатов Европарламента, эти ограничения могут быть распространены на Турцию, Казахстан и арабские государства, в рамках механизма предотвращения обхода уже существующих санкций.
В Польше осквернили памятник папе Римскому Иоанну Павлу II
Неизвестные осквернили памятник папе Римскому Иоанну Павлу II в городе Лодзи в Польше. Передает РИА "Новости".
МИД РФ: Индия не приносит отношения с Россией в жертву геополитической конъюнктуре
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Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.