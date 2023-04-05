После католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные, Евросоюз планирует обсудить введение 11-го пакета санкций против России.

Как сообщает Politico, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции будут нацелены на противодействие различным способам их обхода со стороны России и третьих стран.

Антироссийские санкции — это экономические, финансовые и политические меры, принимаемые различными странами и международными организациями против России в ответ на различные события и действия, например, в связи с кризисом на Украине, аннексией Крыма, предполагаемым вмешательством в выборы и другими вопросами. Эти меры могут включать в себя запрет на импорт и экспорт товаров, замораживание счетов и активов, ограничения на выдачу виз и другие ограничительные меры.