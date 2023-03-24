Евросоюз не может придумать, как еще навредить России

У Евросоюза становится все меньше возможностей для введения новых санкций в отношении России. Пишут европейские СМИ.

По мнению обозревателя газета Pais, возможности Европейского союза для введения новых санкций против России становятся все меньше. Например, идея использования замороженных активов лиц, находящихся под санкциями, для восстановления Украины, не продвинулась с места.

Во многом пробуксовка связана с большим количеством юридических процедур, которые требуется провести, прежде чем передать замороженные средства российских граждан в пользование властей Украины, пишет издание.

Антироссийские санкции Евросоюза были введены в связи с российской аннексией Крыма в 2014 году и поддержкой Москвой респубблик Донбасса. Санкции включают запрет на экспорт технологий для добычи нефти и газа, ограничения на торговлю вооружениями, запрет на въезд в ЕС для некоторых российских чиновников и бизнесменов, а также замораживание активов некоторых компаний и физических лиц.

Санкции были постепенно ужесточены, и на сегодняшний день они охватывают более 170 человек и более 50 компаний, а также ограничивают финансовые, экономические и торговые отношения между Россией и ЕС. Несмотря на то, что в последние годы были попытки смягчения санкций, например, в связи с подписанием минских соглашений, они до сих пор остаются в силе.