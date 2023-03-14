Министр экономики Сербии Раде Баста выступил за присоединение страны к антироссийским санкциям, сообщает РИА "Новости".
Баста призвал кабмин определиться по этому вопросу, объяснив свое желание тем, что Сербия "уже платит большую цену за отказ присоединиться к санкционной повестке Евросоюза против России, и это становится невыносимо", передает РИА "Новости".
На заявление сербского министра отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Баста должен выступать против давления США на Белград вместо того, чтобы предлагать ввести антироссийские санкции.
При этом на "антироссийское" предложение отреагировали и в самой Сербии. Партия Александра Вулина, например, потребовала отставки министра экономики Басты.
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