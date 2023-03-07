Товарооборот между Россией и Евросоюзом по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет и составил 258,6 миллиарда евро. При этом импорт европейских стран из России оказался на уровне исторического максимума, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.
Ввоз в Евросоюз товаров из России в 2022 году вырос на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро, что лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года - 203,6 миллиарда евро. В то же время экспорт европейских государств в Россию снизился на 38,1% - до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро.
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