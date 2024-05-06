Вашингтон признаёт Владимира Путина президентом России, однако на церемонии инаугурации главы государства США представлены не будут, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.
В Рафахе после обстрелов ВВС Израиля погибло 26 человек, среди которых 11 детей и 8 женщин
Катарские СМИ сообщили о 26 погибших после обстрела Рафаха израильскими ВВС. По версии самой израильской стороны, атаковали исключительно объекты военной инфраструктуры.
Экс-министр Бишимбаев в последнем слове перед судом процитировал Гитлера
Экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев не признал вину в жестоком убийстве жены Салтанат Нукеновой.
МВД: журналиста Невзорова* и экс-замминистра энергетики Милова* объявили в розыск
МВД РФ уже не впервые объявило в розыск журналиста Александра Невзорова* и экс-замминистра энергетики России Владимира Милова*.
Ночью заморозки ожидаются в Московском регионе
МЧС предупредило о заморозках до минус 4 градусов ночью и утром 7 мая в Подмосковье.