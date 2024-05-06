Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 91,3124
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 98,473
  1. Главная
  2. Мир
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 22:20

Госдеп: CША признают Путина президентом РФ

Вашингтон признаёт Владимира Путина президентом России, однако на церемонии инаугурации главы государства США представлены не будут, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.

Мир

В Рафахе после обстрелов ВВС Израиля погибло 26 человек, среди которых 11 детей и 8 женщин

В Рафахе после обстрелов ВВС Израиля погибло 26 человек, среди которых 11 детей и 8 женщин

Катарские СМИ сообщили о 26 погибших после обстрела Рафаха израильскими ВВС. По версии самой израильской стороны, атаковали исключительно объекты военной инфраструктуры.

Читать полностью
Экс-министр Бишимбаев в последнем слове перед судом процитировал Гитлера

Экс-министр Бишимбаев в последнем слове перед судом процитировал Гитлера

Экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев не признал вину в жестоком убийстве жены Салтанат Нукеновой.

Читать полностью

Общество

МВД: журналиста Невзорова* и экс-замминистра энергетики Милова* объявили в розыск

МВД: журналиста Невзорова* и экс-замминистра энергетики Милова* объявили в розыск

МВД РФ уже не впервые объявило в розыск журналиста Александра Невзорова* и экс-замминистра энергетики России Владимира Милова*.

Читать полностью
Ночью заморозки ожидаются в Московском регионе

Ночью заморозки ожидаются в Московском регионе

МЧС предупредило о заморозках до минус 4 градусов ночью и утром 7 мая в Подмосковье.

Читать полностью

Новости