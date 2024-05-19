По данным сервиса Авиасейлс за последний год у туристов увеличился интерес к полетам в отпуск за рубеж, что составило 33% от общего числа бронирований. В июне 2024 года 31% билетов были приобретены на рейсы в зарубежные страны, сообщает Газета. Ру.
В список самых популярных направлений, выбранных россиянами, входят:
Турция: эту страну выбрали 16% отдыхающих. Продолжительность пребывания здесь обычно составляет две недели, при этом стоимость перелета туда и обратно начинается от 27 000 рублей из Москвы и 36 700 рублей из Санкт-Петербурга.
Армения и Казахстан: обе страны привлекли по 7% туристов. Средняя длительность поездок также составляет две недели, при этом перелет в Ереван будет стоить более 23 500 рублей из Москвы и 24 800 рублей из Санкт-Петербурга. Перелеты в Астану обойдутся от 22 000 рублей из Москвы и 29 800 рублей из Санкт-Петербурга.
Азербайджан, Грузия, Узбекистан и Белоруссия: каждое из этих направлений выбирают 6% путешественников. В Азербайджане отдыхающие проводят почти три недели, а стоимость перелета в Баку начинается от 31 000 рублей из Москвы и 36 800 рублей из Санкт-Петербурга.
Популярность Грузии увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом, стоимость перелета в Батуми начинается от 19 600 рублей. В Узбекистане отдыхающие планируют провести около 19 дней, а стоимость перелета в Ташкент начинается от 16 600 рублей. Путешествие в Белоруссию обычно длится неделю, с минимальной стоимостью перелета от 6 750 рублей.
Кроме того, россияне планируют поездки в такие страны, как Китай, Таиланд и Киргизия.
Фото: commons.wikimedia.org/DmitroCzegovets (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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