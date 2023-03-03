Администрация США расширяет штат федеральных прокуроров, расследующих нарушения санкционного режима в отношении России. Об этом сообщила WSJ.
По словам помощника генпрокурора США Мэтта Олсена, минюст добавил 25 новых аудиторов в службу контрразведки и в отдел экспортного контроля.
Новые прокуроры будут работать с международными компаниями над расследованием случаев уклонения от американских санкций, а также выдвигать уголовные обвинения в случае выявления нарушителей. Некоторые из этих прокуроров - новые сотрудники, а некоторые были перераспределены из других отделов, отмечает американская газета, передает РИА "Новости".
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