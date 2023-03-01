Американская политика спровоцировали создание мощного кулака на Востоке в виде союза российско-китайского союза, и это является серьезной ошибкой Запада. Об этом заявилэкс-замминистра обороны Чехии Яромир Новотны.

По его словам, масштабные санкции против России действуют уже год, однако ее экономика так и не рухнула. "Но индусы и китайцы продолжают преспокойно себе торговать с Россией. Как говорится, только дым коромыслом", — заметил экс-дипломат, передает РИА "Новости".