Американская политика спровоцировали создание мощного кулака на Востоке в виде союза российско-китайского союза, и это является серьезной ошибкой Запада. Об этом заявилэкс-замминистра обороны Чехии Яромир Новотны.
По его словам, масштабные санкции против России действуют уже год, однако ее экономика так и не рухнула. "Но индусы и китайцы продолжают преспокойно себе торговать с Россией. Как говорится, только дым коромыслом", — заметил экс-дипломат, передает РИА "Новости".
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Кроме того в Конгрессе США рассчитывают, Украина будет закупать оружие, а не получать его бесплатно.
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