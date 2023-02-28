Япония ввела санкции против 39 человек и 73 организаций из России, а также девяти сотрудников администраций новых территорий.

В числе тех, кто попал под ограничения, — заместитель министра обороны Виктор Горемыкин, сотрудники администрации президента России Александр Харичев и Борис Рапопорт, начальник Главного вычислительного центра Генштаба ВС Роберт Баранов, секретарь совбеза Чечни Турпал-Али Ибрагимов, президент концерна "Калашников" Алан Лушников и другие, передает РИА "Новости".

За все время Япония заморозила активы 987 россиян, в том числе 304 представителей новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, запретила экспорт в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.