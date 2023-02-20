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  • Опубликована сегодня в 12:27

Чавушоглу: Турция не присоединяется к санкциям против России

Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, но и не позволит их обходить. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном.

"Турция не присоединяется к односторонним санкциям. Следуем решениям, принятым ООН", — подчеркнул Чавушоглу на пресс-конференции, передает РИА "Новости".

По его словам, Анкара не допустит обхода через Турцию санкций, введенных США и Евросоюзом против России.

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