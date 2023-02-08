США зациклились на санкциях в отношении Северной Кореи. Об заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

По его словам, в желании сломить непокорный Пхеньян американцы зациклились на санкциях и только обостряют ситуацию вокруг Корейского полуострова. А сами санкции — как ооновские, так и собственно американские — не имеют ничего общего с международным правом и законностью.