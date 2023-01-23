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  • Опубликована сегодня в 13:44

Венгрия проголосовала против десятого пакета санкций в отношении России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции заводят Европу в тупик.

По его словам, политические и экономические связи между Евросоюзом и Россией на сегодняшний день находятся ниже, чем можно себе представить, поэтому Венгрия не видит смысла поддерживать еще один пакет санкций.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции усугубляют энергетический кризис в Европе, поэтому он вынужден принимать меры для защиты собственного населения от инфляции.

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