Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции заводят Европу в тупик.
По его словам, политические и экономические связи между Евросоюзом и Россией на сегодняшний день находятся ниже, чем можно себе представить, поэтому Венгрия не видит смысла поддерживать еще один пакет санкций.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции усугубляют энергетический кризис в Европе, поэтому он вынужден принимать меры для защиты собственного населения от инфляции.
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