Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин считает, что российская экономика показала удивительную стабильность, несмотря на давление со стороны западных стран.

По его словам, последствия рестрикций можно условно дифференцировать на производственные и бытовые.

В производственном плане у нас изменилась логистика, система расчетов со всеми вытекающими. А в бытовом плане наши граждане стали ограничены в передвижении и в коммуникациях.