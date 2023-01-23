Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин считает, что российская экономика показала удивительную стабильность, несмотря на давление со стороны западных стран.
По его словам, последствия рестрикций можно условно дифференцировать на производственные и бытовые.
В производственном плане у нас изменилась логистика, система расчетов со всеми вытекающими. А в бытовом плане наши граждане стали ограничены в передвижении и в коммуникациях.
ВСУ хранят дорогостоящие западные боеприпасы на территориях АЭС
Речь идет о ракетах к комплексам HIMARS и зарубежным системам ПВО.
Танковая коалиция остается под большим вопросом
Далеко не все европейские страны готовы делиться с Украиной своей дорогостоящей бронетехникой.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.
Пробить человека по базе стало дороже
Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.