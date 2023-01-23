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  • Опубликована сегодня в 11:25

Владимир Потанин отметил устойчивость российской экономики к западным санкциям

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин считает, что российская экономика показала удивительную стабильность, несмотря на давление со стороны западных стран.

По его словам, последствия рестрикций можно условно дифференцировать на производственные и бытовые.

В производственном плане у нас изменилась логистика, система расчетов со всеми вытекающими. А в бытовом плане наши граждане стали ограничены в передвижении и в коммуникациях.

Мир

ВСУ хранят дорогостоящие западные боеприпасы на территориях АЭС

Речь идет о ракетах к комплексам HIMARS и зарубежным системам ПВО.

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Танковая коалиция остается под большим вопросом

Далеко не все европейские страны готовы делиться с Украиной своей дорогостоящей бронетехникой.

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Общество

Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего

Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"

Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.

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Пробить человека по базе стало дороже

Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.

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Новости