Обсуждать новые санкции с каждым разом становится все сложнее. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.
"Каждая последующая дискуссия о санкциях в отношении России продвигается гораздо сложнее предыдущей", — сказал Мишель в интервью американскому агентству Bloomberg.
Он также отметил, что обсуждение с украинским президентом Владимиром Зеленским идет успешно, и пообещал проинформировать коллег в Евросовете о предложениях Киева.
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