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  • Опубликована сегодня в 9:35

Несмотря на противоречия, в Евросоюзе обсуждают новые санкции в отношении России

Обсуждать новые санкции с каждым разом становится все сложнее. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Каждая последующая дискуссия о санкциях в отношении России продвигается гораздо сложнее предыдущей", — сказал Мишель в интервью американскому агентству Bloomberg.

Он также отметил, что обсуждение с украинским президентом Владимиром Зеленским идет успешно, и пообещал проинформировать коллег в Евросовете о предложениях Киева.

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