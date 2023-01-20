Обсуждать новые санкции с каждым разом становится все сложнее. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Каждая последующая дискуссия о санкциях в отношении России продвигается гораздо сложнее предыдущей", — сказал Мишель в интервью американскому агентству Bloomberg.

Он также отметил, что обсуждение с украинским президентом Владимиром Зеленским идет успешно, и пообещал проинформировать коллег в Евросовете о предложениях Киева.