На завершившемся сегодня саммите Евросоюза возникли требования некоторых стран ввести санкции против Сербии из-за вооруженного инцидента в Косово, в котором погиб местный полицейский, сообщает издание "Парламентская газета" со ссылкой на интревью президента Сербии Александара Вучича телеканалу Pink TV.

Вучич подчеркнул, что Сербия продолжит работать над поддержанием стабильности в регионе и будет оказывать помощь своим соотечественникам, проживающим в Косово и Метохии в сложных условиях и находящимся под постоянным давлением со стороны косовского премьера Альбина Курти.

Президент также подчеркнул, что, при соблюдении последовательности, ответственности и учёте национальных интересов, позиция Сербии будет укрепляться.