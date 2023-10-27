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Вучич заявил о попытке некоторых стран ввести санкции против Сербии
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  • Опубликована сегодня в 22:08

Вучич заявил о попытке некоторых стран ввести санкции против Сербии

На завершившемся сегодня саммите Евросоюза возникли требования некоторых стран ввести санкции против Сербии из-за вооруженного инцидента в Косово, в котором погиб местный полицейский, сообщает издание "Парламентская газета" со ссылкой на интревью президента Сербии Александара Вучича телеканалу Pink TV.

Вучич подчеркнул, что Сербия продолжит работать над поддержанием стабильности в регионе и будет оказывать помощь своим соотечественникам, проживающим в Косово и Метохии в сложных условиях и находящимся под постоянным давлением со стороны косовского премьера Альбина Курти.

Президент также подчеркнул, что, при соблюдении последовательности, ответственности и учёте национальных интересов, позиция Сербии будет укрепляться.

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