ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России

Европейская комиссия и внешнеполитическая служба ЕС намерены обнародовать 12-й пакет санкций против России в ближайшие дни, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Хотя точные даты еще предстоит подтвердить, Боррель подчеркнул необходимость поддержки Украины и продолжения работы над мирным процессом президента Зеленского. Он также упомянул важность предоставления экономической и военной помощи Украине, подчеркнув при этом роль санкций. Новый пакет санкций обсуждается с "Большой семеркой" для обеспечения скоординированного подхода, хотя Боррель не уточнил, будет ли он включать ограничения на российские ювелирные бриллианты. Как только Европейская комиссия представит санкции, им потребуется одобрение всех стран ЕС.

Ранее появились сообщения о разработке 12-го пакета санкций, включая потенциальные ограничения для европейских компаний на импорт российских алмазов. В итоговом заявлении министров иностранных дел "Большой семерки" в Токио указано, что они не достигли единодушного решения о скоординированных мерах по ограничению закупок российских алмазов, но активизируют консультации по этой теме.

Вопрос о возможном запрете на ввоз российских алмазов вызывает особую озабоченность Бельгии, поскольку это может существенно повлиять на историческую алмазную промышленность Антверпена. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подчеркнул, что ограничения в отношении российских алмазов должны носить глобальный характер, поскольку односторонние меры приведут к перемещению экспорта на Ближний Восток и в Индию, что нанесет ущерб доступу стран G7 к ювелирному сырью. Документ G7 подтверждает предпочтение не затрагивать промышленные алмазы стран G7.