В Бундестаге призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за Карабаха

Глава комитета по европейским делам Бундестага, Антон Хофрайтер, призвал Евросоюз ввести санкции против Азербайджана в свете ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС.

"Евросоюз должен как можно скорее принять решение о введении карательных мер в отношении Баку". — заявил Хофрайтер новостному порталу Table Media.

Он подчеркнул, что поставки газа из Азербайджана в Евросоюз представляют собой частичную замену предыдущим поставкам из РФ.

В контексте подписания указа о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики с 1 января 2024 года президентом Самвелем Шахраманяном, Хофрайтер выразил необходимость тщательного рассмотрения предложенных условий реинтеграции населением. Он подчеркнул, что решение о возможности оставаться должно быть принято самостоятельно.