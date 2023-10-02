В Бундестаге призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за Карабаха

Глава комитета по европейским делам Бундестага, Антон Хофрайтер, призвал Евросоюз ввести санкции против Азербайджана в свете ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС.
"Евросоюз должен как можно скорее принять решение о введении карательных мер в отношении Баку". — заявил Хофрайтер новостному порталу Table Media.
Он подчеркнул, что поставки газа из Азербайджана в Евросоюз представляют собой частичную замену предыдущим поставкам из РФ.
В контексте подписания указа о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики с 1 января 2024 года президентом Самвелем Шахраманяном, Хофрайтер выразил необходимость тщательного рассмотрения предложенных условий реинтеграции населением. Он подчеркнул, что решение о возможности оставаться должно быть принято самостоятельно.
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