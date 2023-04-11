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  • Опубликована сегодня в 20:47

Канада объявила очередные санкции против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении списка санкций против России, передает РИА "Новости".

В список попали глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра обороны России Николай Панков, а также компании, связанные с основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Кроме того, Канада направит новый пакет военной помощи в Украину, который включает 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов.

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