Японии обновился список запрещенных товаров для экспорта в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, новый перечень включает в себя воздушные шары, планеры, безмоторные летательные аппараты и их компоненты, парашюты, тормозные системы для самолетов, оборудование для наземной авиационной подготовки, беспилотники и компоненты для них.
Кроме того, с этого японское правительство запретило экспортировать детские игрушки с колесами, сборные модели, головоломки и пазлы. Перечнем запрещается экспорт телескопов, биноклей, оптических приборов, компасов и навигационных приборов.
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