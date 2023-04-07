Японии обновился список запрещенных товаров для экспорта в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, новый перечень включает в себя воздушные шары, планеры, безмоторные летательные аппараты и их компоненты, парашюты, тормозные системы для самолетов, оборудование для наземной авиационной подготовки, беспилотники и компоненты для них.

Кроме того, с этого японское правительство запретило экспортировать детские игрушки с колесами, сборные модели, головоломки и пазлы. Перечнем запрещается экспорт телескопов, биноклей, оптических приборов, компасов и навигационных приборов.