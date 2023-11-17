По данным экспертов, стоимость проживания в белорусских санаториях увеличится на 10-15%. К настоящему моменту, около 80% номеров на новогодние каникулы уже забронированы, и это объясняется увеличенным спросом на путевки в соседнюю республику, превышающим допандемийные уровни на примерно 20%, сообщает РИА Новости.
Интерес к санаторному отдыху за год удвоился, подсчитали в национальном туроператоре "Алеан". Пик продаж на январские каникулы пришелся на сентябрь и октябрь, сообщили в туроператоре "Дельфин". Особенно востребованы дорогие здравницы. В отелях Минска тоже почти нет свободных мест.
Популярность соседней страны объясняется удобной логистикой, доступностью не только на самолете, но и поезде или автомобиле. Кроме того, для въезда в Белоруссию не требуется виза и заграничный паспорт, а российские банковские карты "Мир" принимаются в магазинах и кафе.
Стоимость отдыха в белорусских санаториях ожидаемо увеличится, и туроператоры рекомендуют бронировать путевки за два-четыре месяца до даты заезда. Например, цены на недельный визит в санаторий "Рассвет-Любань" в начале февраля с перелетом из Москвы и полным пансионом составят 54 тысячи рублей на двоих. Аналогичный тур в "Альфа Радон" будет стоить 126 тысяч рублей. Для наиболее востребованных объектов, таких как здравницы Управления делами Президента ("Юность", "Боровое", "Приозерный", "Сосны"), рекомендуется бронирование за шесть месяцев.
Финансист Ойгман: банки Израиля сегрегируют счета с ценными бумагами россиян
Банки Израиля стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами граждан Российской Федерации даже при наличии израильского паспорта.
СМИ: Киев неудачен в военной и дипломатической сферах, несмотря на поддержку Запада
Власти в Киеве сталкиваются с серией неудач в военной, дипломатической и экономической областях, несмотря на поддержку со стороны Запада.
В Москве приостановлена аренда электросамокатов из-за низких температур
Сервисы проката электросамокатов, такие как Whoosh, Urent и Яндекс, временно прекратили свою работу в связи с холодной погодой.
Открыт эффективный способ устранения избыточного жира в печени
Экспериментальное средство Ретатрутид успешно действует на уменьшение веса у пациентов с ожирением и снижает содержание жира в печени. Эти результаты были представлены на собрании Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD), сообщает Правда.Ру.