Эксперты предостерегли о предстоящем росте цен на отдых в санаториях Белоруссии в 2024 году

По данным экспертов, стоимость проживания в белорусских санаториях увеличится на 10-15%. К настоящему моменту, около 80% номеров на новогодние каникулы уже забронированы, и это объясняется увеличенным спросом на путевки в соседнюю республику, превышающим допандемийные уровни на примерно 20%, сообщает РИА Новости.

Интерес к санаторному отдыху за год удвоился, подсчитали в национальном туроператоре "Алеан". Пик продаж на январские каникулы пришелся на сентябрь и октябрь, сообщили в туроператоре "Дельфин". Особенно востребованы дорогие здравницы. В отелях Минска тоже почти нет свободных мест.

Популярность соседней страны объясняется удобной логистикой, доступностью не только на самолете, но и поезде или автомобиле. Кроме того, для въезда в Белоруссию не требуется виза и заграничный паспорт, а российские банковские карты "Мир" принимаются в магазинах и кафе.

Стоимость отдыха в белорусских санаториях ожидаемо увеличится, и туроператоры рекомендуют бронировать путевки за два-четыре месяца до даты заезда. Например, цены на недельный визит в санаторий "Рассвет-Любань" в начале февраля с перелетом из Москвы и полным пансионом составят 54 тысячи рублей на двоих. Аналогичный тур в "Альфа Радон" будет стоить 126 тысяч рублей. Для наиболее востребованных объектов, таких как здравницы Управления делами Президента ("Юность", "Боровое", "Приозерный", "Сосны"), рекомендуется бронирование за шесть месяцев.