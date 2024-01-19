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Россияне первыми в мире получили новый флагман Samsung
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  • Опубликована сегодня в 20:32

Россияне первыми в мире получили новый флагман Samsung

Жители России стали одними из первых в мире обладателями новейшего флагмана Galaxy S24 от южнокорейской компании Samsung, по информации, предоставленной компанией МТС.

МТС начала принимать предварительные заказы на устройство 18 января в 17:00 по московскому времени, и первым обладателем новинки стал житель Москвы. Таким образом, смартфоны поступили к владельцам в России всего через сутки после официального представления.

За первые 24 часа количество предварительных заказов на Samsung Galaxy S24 превысило число заказов на устройства предыдущего поколения на 22%. Самой востребованной моделью оказалась версия Ultra, на нее пришлось 75% всех заказов. За ней следуют базовая модель (17%) и версия S24+ (8%).

Цены на новые смартфоны варьируются от 89,9 тыс. рублей до 189,9 тыс. рублей в зависимости от конфигурации.

"Мы всегда стремимся предоставлять нашим клиентам доступ к самым актуальным технологическим новинкам среди первых. Период предварительного заказа в наших розничных точках продлится до 13 февраля, и начиная с сегодняшнего дня, все клиенты, оформившие или оформляющие предварительные заказы до этой даты, смогут получить новинки", — поделился с "Газета.Ru" коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

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