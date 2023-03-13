"Ни один патриот России такого не скажет": политолог Самонкин объяснил русофобскую риторику Стрелкова

Военный блогер Игорь Стрелков позволяет себе риторику, которую ни за что бы не позволил ни один здравомыслящий патриот РФ. Об этом заявил политолог, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Эксперт обратил внимание на скандальные заявления бывшего министра обороны ДНР, которые тот регулярно делает с момента начала российской спецоперации. По словам Юрия Самонкина, подобное поведение Стрелкова совсем не случайно.

"ЦИПсО сейчас ищет какие-то лазейки, подхватывает, ищет сторонников среди наших российских "урапатриотов". И Стрелков как раз является одним из них. С одной стороны, он принимал участие в боевых действиях на стороне ДНР, когда она только образовывалась в 2014 году. Но факт сдачи Славянска, как и факты сотрудничества с украинскими олигархами, которые подтверждают расследования различных журналистов — очень странные феномены", — считает политолог.

Аналитик напомнил, что в последнее время все высказывания Стрелкова активно тиражируются украинскими СМИ. Они с радостью подхватывают любые заявления блогера, направленные непосредственно на дискредитацию России и хода спецоперации.

"Он говорит о такой критике, о которой ни один здравомыслящий патриот России не будет говорить, потому что все это играет на руку нашим западным "партнерам" и Украине", — добавил эксперт.

Самонкин уверен: в случае со Стрелковым никакой речи о патриотических чувствах не идет. Экс-министр обороны ДНР, который предпочитает говорить, но не делать, сейчас фактически работает в пользу противника.

"С точки зрения этики и морального поведения Стрелкова — понятно, что он из себя представляет пятую колонну, критикуя Россию и поддерживая, по сути дела, украинский режим. Такие люди нас сейчас учат, как воевать, на какие переговоры идти с Киевом, собственно, учат нас жить. В этом заключается сейчас вся информационная деятельность Игоря Стрелкова", — подчеркнул он.

Примечательно, что у Стрелкова, который ранее не раз заявлял о своей готовности при первой же необходимости отправиться на фронт, был такой шанс — соответствующее предложение ему поступило от ЧВК "Вагнер". Однако блогер не только не выполнил обещание, но и продолжил критиковать как спецоперацию, так и "оркестр" и его основателя Евгения Пригожина. Так, например, Стрелков заявил, что глава компании, ставшей самым результативным подразделением России в зоне СВО, якобы должен быть отправлен под трибунал.