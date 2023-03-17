В Кремле прокомментировали поставки боевых самолетов на Украину

Самолеты, которые западные страны собираются поставить на Украину, только поспособствуют разжиганию украинского конфликта. Об этом завил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, отметив при этом, что они не смогут повлиять на исход спецоперации.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине.
Россиян по-прежнему интересует израильское гражданство
В 2022 году в Израиль въехали 159 100 граждан России. 50 900 человек получили статус репатриантов, остальные - туристы.
Спецслужбы Польши задержали девять человек по подозрению в шпионаже в пользу России
Среди них граждане Украины и Белоруссии.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля