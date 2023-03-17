Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 76,4095
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 81,1418
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:43

В Кремле прокомментировали поставки боевых самолетов на Украину

Самолеты, которые западные страны собираются поставить на Украину, только поспособствуют разжиганию украинского конфликта. Об этом завил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, отметив при этом, что они не смогут повлиять на исход спецоперации.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине.

Мир

Россиян по-прежнему интересует израильское гражданство

В 2022 году в Израиль въехали 159 100 граждан России. 50 900 человек получили статус репатриантов, остальные - туристы.

Читать полностью

Спецслужбы Польши задержали девять человек по подозрению в шпионаже в пользу России

Среди них граждане Украины и Белоруссии.

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости