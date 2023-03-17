В Кремле прокомментировали поставки боевых самолетов на Украину

Самолеты, которые западные страны собираются поставить на Украину, только поспособствуют разжиганию украинского конфликта. Об этом завил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, отметив при этом, что они не смогут повлиять на исход спецоперации.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине.