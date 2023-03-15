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  • Опубликована сегодня в 11:00

Правительство РФ выкупит иностранные авиалайнеры на общую сумму 300 млрд рублей

Порядка 300 млрд рублей выделило Правительство РФ для обеспечения сделки по выкупу иностранных самолетов, находящихся в лизинге у российских авиаперевозчиков. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем важность этого вопроса, поэтому правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей", — сообщил Савельев, передает РИА "Новости".

По его словам, "Аэрофлот" уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.

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