Порядка 300 млрд рублей выделило Правительство РФ для обеспечения сделки по выкупу иностранных самолетов, находящихся в лизинге у российских авиаперевозчиков. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем важность этого вопроса, поэтому правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей", — сообщил Савельев, передает РИА "Новости".
По его словам, "Аэрофлот" уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.
В Средиземном море начались учения "Пояс морской безопасности" с участием ВМС России, Китая и Ирана
Это уже вторые по счету крупномасштабные маневры, в которых участвуют ВМС РФ.
Турецкие СМИ раскрыли подробности контракта на поставку российских ЗРК С-400
Передача второй партии ЗРК С-400 Турции задерживается из-за того, что Анкара выступает против пункта в контракте о продаже российских вооружений третьим странам.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля
Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус
Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.