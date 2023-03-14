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  • Опубликована сегодня в 8:37

На Запорожское направление ВСУ перебрасывает самолеты и вертолеты советского производства

На Запорожском направлении украинские власти начали переброску боевой авиации советского образца. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ перегруппировываются и перебрасывают на свои позиции советские истребители и вертолеты, неофициально переданные Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенные американцами из Афганистана.

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