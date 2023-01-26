Вслед за танками Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты и самолеты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Мы должны выйти на поставки ракет и самолетов для Украины. Это мечта и задача одновременно", — отметил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил США, Германию и других союзников за решение о поставках танков в страну.