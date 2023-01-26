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  • Опубликована сегодня в 7:51

Зеленский запросил у Запада самолеты и дальнобойные ракеты

Вслед за танками Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты и самолеты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Мы должны выйти на поставки ракет и самолетов для Украины. Это мечта и задача одновременно", — отметил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил США, Германию и других союзников за решение о поставках танков в страну.

Мир

В России подготовят робот "Маркер", способный автоматически определять натовские танки

На боевой модуль "Маркера" можно установить противотанковые ракетные комплексы для уничтожение танков Abrams и Leopard.

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Владимир Рогов рассказал о возможном контрнаступлении ВСУ в районе Мелитополя и Бердянска

По предварительным данным, атаку противника можно ожидать в конце марта - начале апреля этого года.

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Общество

Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников

Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников

Сотрудники пресс-службы Евгения Пригожина опубликовали видео с пропавшим бойцом Национальной гвардии Украины Сергеем Коваленко, которого разыскивали родственники.

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"Он стоит троих-четверых мальчиков-одуванчиков": Пригожин назвал главное преимущество от участия в СВО осужденного за убийство Тютина

Евгений Пригожин прокомментировал освобождение бойца ЧВК "Вагнер" Александра Тютина, который ранее был осужден по тяжкой статье.

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Новости