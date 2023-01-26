Вслед за танками Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты и самолеты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Мы должны выйти на поставки ракет и самолетов для Украины. Это мечта и задача одновременно", — отметил Зеленский.
Украинский лидер поблагодарил США, Германию и других союзников за решение о поставках танков в страну.
В России подготовят робот "Маркер", способный автоматически определять натовские танки
На боевой модуль "Маркера" можно установить противотанковые ракетные комплексы для уничтожение танков Abrams и Leopard.
Владимир Рогов рассказал о возможном контрнаступлении ВСУ в районе Мелитополя и Бердянска
По предварительным данным, атаку противника можно ожидать в конце марта - начале апреля этого года.
Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников
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Евгений Пригожин прокомментировал освобождение бойца ЧВК "Вагнер" Александра Тютина, который ранее был осужден по тяжкой статье.