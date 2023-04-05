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  • Опубликована сегодня в 14:50

Украинский МиГ-29 сбит ВКС России над ДНР

Министерство обороны России сообщило, что истребительная авиация ВКС РФ сбила в небе над ДНР украинский самолёт МиГ-29.

"В районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины"

Ранее, 1 апреля, стало известно, что российские ВКС сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ в Донецкой республике.

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