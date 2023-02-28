На территории деревни Губастово в Коломенском округе Подмосковья совершил падение беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который оказался иностранным, заявили в правоохранительных органах.

«Упавший беспилотный летательный аппарат не стоит на оснащении у российских подразделений. Он оказался иностранным»

Напомним, что целью летательного аппарата "был объект гражданской инфраструктуры": БПЛА его успел никак его задеть.