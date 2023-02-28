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  • Опубликована сегодня в 14:55

БПЛА совершил падение в Коломенском округе Подмосковья

На территории деревни Губастово в Коломенском округе Подмосковья совершил падение беспилотный летательный аппарат (БПЛА), целью которого "был объект гражданской инфраструктуры, но он не пострадал". Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает"

Ранее российские военные заявили, что несколько беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Нападения были подавлены.

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