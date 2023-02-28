На территории деревни Губастово в Коломенском округе Подмосковья совершил падение беспилотный летательный аппарат (БПЛА), целью которого "был объект гражданской инфраструктуры, но он не пострадал". Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает"

Ранее российские военные заявили, что несколько беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Нападения были подавлены.