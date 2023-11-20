Самолет, летящий из Парижа, «забыл» одного пилота и 30 пассажиров

Авиакомпания Sunexpress отметилась необычным инцидентом. Самолет, принадлежащий компании, вылетел на рейс Париж-Измир, оставив пилота и 30 пассажиров.

Как говорится в официальном сообщении, проблема возникла из-за задержки рейса на три часа. Сам вылет был назначен на 17 часов, однако даже в 20.00 никакой информации пассажиры рейса не получили. Только после того, как пассажиры смогли проверить мобильное приложение, выяснилось, что воздушное судно улетело без них.

Это уже не первый раз, когда рейсы срываются из-за халатности сотрудников. Ранее в СМИ прошла информация о том, что из-за слишком большого количества выпитого спиртного членами экипажа был сорван рейс в Лондон.