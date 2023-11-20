Самолет, летящий из Парижа, «забыл» одного пилота и 30 пассажиров

Авиакомпания Sunexpress отметилась необычным инцидентом. Самолет, принадлежащий компании, вылетел на рейс Париж-Измир, оставив пилота и 30 пассажиров.
Как говорится в официальном сообщении, проблема возникла из-за задержки рейса на три часа. Сам вылет был назначен на 17 часов, однако даже в 20.00 никакой информации пассажиры рейса не получили. Только после того, как пассажиры смогли проверить мобильное приложение, выяснилось, что воздушное судно улетело без них.
Это уже не первый раз, когда рейсы срываются из-за халатности сотрудников. Ранее в СМИ прошла информация о том, что из-за слишком большого количества выпитого спиртного членами экипажа был сорван рейс в Лондон.
Состоялись телефонные переговоры между Макроном, Нетаньяху и Аббасом
Макрон высказал Нетаньяху и Аббасу свое мнение о происходящей ситуации между странами.
Маск: Обвинения в антисемитизме – ложь
Миллиардер резко высказался в ответ на выпады от СМИ, в которых его обвинили в антисемитизме.
Основная загадка Ноева ковчега: открытие турецких ученых
Открытие турецких ученых проливает свет на вопрос о местонахождении Ноева ковчега. Ученые подошли к ответу на эту давнюю загадку, которая занимала умы многих исследователей.
Ученые выделили преимущества зеленого чая в сравнении с другими напитками
Зеленый чай — не только один из наиболее популярных напитков, но и известный своими полезными свойствами. Эксперты выделили по меньшей мере шесть положительных изменений в организме, которые происходят при ежедневном употреблении зеленого чая, сообщает Федерал Пресс.