Совершил чудо: пилот подбитого самолета ЧВК "Вагнер" сумел посадить горящую машину

Пилот ЧВК "Вагнер" посадил бомбардировщик Су-24 после того, как самолет был подбит из ПВО противника.

Ночью стало известно, что ВСУ сумели поразить самолет авиационного крыла ЧВК "Вагнер". Украинские соцсети растиражировали новость о том, что именно на борту этого самолета ранее совершал боевой вылет петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен рассказал детали инцидента:

"Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот — красавчик. Честь ему и хвала", — публикует пресс-служба заявление Пригожина.

Ранее предприниматель в качестве штурмана совершал боевой вылет в окрестностях Бахмута.

В авиационном крыле ЧВК "Вагнер" работают настоящие профессионалы, готовые идти до конца. Летом экипаж самолета Су-24М с бортовым номером RF-93798 повторил подвиг Николая Гастелло, протаранив бронетанковую колонну противника. Тем самым пилот Александр Антонов и штурман Владимир Никишин спасли жизни боевым товарищам на земле.