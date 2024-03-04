В результате взрыва в Самарской области повреждены конструкции железнодорожного моста.
При самом взрыве никто не пострадал.
Как сообщил источник ТАСС, взрыв произошел примерно в 5 часов утра. Железнодорожное сообщение на участке Звезда - Чапаевск приостановлено.
По предварительной информации, которую сообщают экстренные службы, были подорваны конструкции железнодорожного моста.
Из-за взрыва ожидается задержка пяти поездов, в интервале от 30 минут до 1 часа 30 минут. Несколько пригородных электричек и вовсе отменены, с таким заявлением выступили Куйбышевские Железные Дороги.
В Управлении Федеральной Службы Безопасности по Самарской области конкретизировали, что новость о взрыве на мосту поступила на единый номер экстренных служб ранним утром в 6:13. На месте события производится необходимая работа представителей всех компетентных органов. Предположительно, в из-за взрыва повреждения получили конструкции опор моста и ограждения.
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