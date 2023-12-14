Правительство Швеции волнуется о том, что обсуждение помощи Украине в ЕС может неправильно трактоваться в США. Все дело в том, что страны не могут прийти к единому мнению. Такую точку зрения перед саммитом Европейского союза озвучил журналистам премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
- Если Европа продемонстрирует признаки раскола, это будет знаком для США. И наоборот, - подчеркнул он в своем заявлении.
Политик призвал лидеров стран объединиться для того, чтобы продемонстрировать единую поддержку Украины. На саммите собрались представители 27 стран. Ключевой темой обсуждения станет начало переговоров с Киевом о вступлении в состав Евросоюза.
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