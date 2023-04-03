Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани

Определен город проведения саммита межгосударственного объединения БРИКС в 2024 году: им стала столица республики Татарстан Казань. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным, а документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В связи с предстоящим председательством России в объединении БРИКС в 2024 году постановляю определить город Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС"
Председателем оргкомитета назначен помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее бывший президент Бразилии Дилма Русеф стала президентом созданного странами БРИКС Нового банка развития.
Столтенберг заявил о возможном "переносе" украинского конфликта в Восточную Азию
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