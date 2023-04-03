Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 77,3233
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 84,1116
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:14

Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани

Определен город проведения саммита межгосударственного объединения БРИКС в 2024 году: им стала столица республики Татарстан Казань. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным, а документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В связи с предстоящим председательством России в объединении БРИКС в 2024 году постановляю определить город Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС"

Председателем оргкомитета назначен помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее бывший президент Бразилии Дилма Русеф стала президентом созданного странами БРИКС Нового банка развития.

Мир

Столтенберг заявил о возможном "переносе" украинского конфликта в Восточную Азию

Сближение Китая и России может повторить в Восточной Азии то, что произошло в Украине. Об заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии министерской встречи в Брюсселе.

Читать полностью

Столтенберг рассказал, на какую сумму в этот раз страны НАТО передали вооружений киевскому режиму

Стоимость всех современных танков и других бронетранспортеров рассчитывается на €65 млрд

Читать полностью

Общество

Галустян получил армянское гражданство

На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.

Читать полностью

Психиатр рассказал о появлении зависимостей у людей

Количество различных зависимостей увеличивается каждый день. Об этом рассказал врач психиатрического отделения института мозга человека РАН Вадим Гагин.

Читать полностью

Новости