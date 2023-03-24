В связи с частыми пожарами в Самарской области правительство региона решило установить особый противопожарный режим, который начнет действовать с 1 апреля. Об этом соощили на сайте ведомства.

"Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в период особого противопожарного режима обеспечивать оперативное принятие решений об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств"

Профильное министерство обязано разработать и утвердить на пожароопасный сезон графики патрулирования территорий, которые подвержены угрозе лесных пожаров. А органы местного самоуправления необходимо обеспечить выполнение всех мероприятий по предотвращению распространения пожара на населенные пункты: своевременно убирать сухую траву и обустраивать минерализованные полосы.