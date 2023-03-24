В связи с частыми пожарами в Самарской области правительство региона решило установить особый противопожарный режим, который начнет действовать с 1 апреля. Об этом соощили на сайте ведомства.
"Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в период особого противопожарного режима обеспечивать оперативное принятие решений об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств"
Профильное министерство обязано разработать и утвердить на пожароопасный сезон графики патрулирования территорий, которые подвержены угрозе лесных пожаров. А органы местного самоуправления необходимо обеспечить выполнение всех мероприятий по предотвращению распространения пожара на населенные пункты: своевременно убирать сухую траву и обустраивать минерализованные полосы.
Решение об участии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось
Саммит межгосударственного объединения планируется провести в августе текущего года
Медведев допустил, что российские военнослужащие могут дойти до Киева и Львова
Нельзя исключать ни один сценарий
Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"
В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход
Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал
Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном