Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 76,3072
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 83,1452
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:12

С 1 апреля в Самарской области установят особый противопожарный режим

В связи с частыми пожарами в Самарской области правительство региона решило установить особый противопожарный режим, который начнет действовать с 1 апреля. Об этом соощили на сайте ведомства.

"Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в период особого противопожарного режима обеспечивать оперативное принятие решений об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств"

Профильное министерство обязано разработать и утвердить на пожароопасный сезон графики патрулирования территорий, которые подвержены угрозе лесных пожаров. А органы местного самоуправления необходимо обеспечить выполнение всех мероприятий по предотвращению распространения пожара на населенные пункты: своевременно убирать сухую траву и обустраивать минерализованные полосы.

Мир

Решение об участии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось

Саммит межгосударственного объединения планируется провести в августе текущего года

Читать полностью

Медведев допустил, что российские военнослужащие могут дойти до Киева и Львова

Нельзя исключать ни один сценарий

Читать полностью

Общество

Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"

В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход

Читать полностью

Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном

Читать полностью

Новости