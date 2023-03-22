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  • Опубликована сегодня в 21:28

В Самаре загорелся доходный дом Челышева

Построенный в 1899 году дом Челышева теперь полыхает огнем: здание доходного здания загорелось в историческом центре Самары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 60 человек"

На данный момент пожару присвоен повышенный ранг вызова, сохраняется угроза распространения огня.

Мир

Боец ЛНР: украинские военные пытали его током

Удары электричеством происходили несколько раз

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ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,75—5%

Объем экстренных заимствований американских банков за неделю достиг рекордных показателей в $164,8 млрд.

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Путин удивился отсутствию артиста балета Полунина на церемонии награждения деятелей искусства

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