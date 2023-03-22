В Самаре загорелся доходный дом Челышева

Построенный в 1899 году дом Челышева теперь полыхает огнем: здание доходного здания загорелось в историческом центре Самары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 60 человек"

На данный момент пожару присвоен повышенный ранг вызова, сохраняется угроза распространения огня.