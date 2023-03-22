В Самаре загорелся доходный дом Челышева

Построенный в 1899 году дом Челышева теперь полыхает огнем: здание доходного здания загорелось в историческом центре Самары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 60 человек"
На данный момент пожару присвоен повышенный ранг вызова, сохраняется угроза распространения огня.
Боец ЛНР: украинские военные пытали его током
Удары электричеством происходили несколько раз
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,75—5%
Объем экстренных заимствований американских банков за неделю достиг рекордных показателей в $164,8 млрд.
Всероссийский форум по профобразованию пройдет в Челябинске
Главные темы - развития дополнительного образования и его взаимодействия с основной программой обучения
Путин удивился отсутствию артиста балета Полунина на церемонии награждения деятелей искусства
Где был Полунин, не уточняется