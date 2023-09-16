Полиция: девушку с матерью в салоне красоты избили и спустили с лестницы

Полицейские ведут расследование инцидента, который произошел в салоне красоты в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве, информирует агентство ТАСС.
"В настоящее время полицейскими проводится проверка, в ходе которой будет дана юридическая оценка действий всех участников конфликта, и будет принято решение в соответствии с законодательством", — подчеркнул представитель правоохранительных органов.
Согласно информации, поступившей из полиции, инцидент произошел в салоне красоты, находящемся в самом центре Москвы. По предварительным данным, после получения услуг в салоне 16-летняя девушка попыталась расплатиться скидочным купоном, но ей было отказано. Это привело к словесному конфликту, в результате которого, по утверждению девушки и ее матери, сотрудники салона нарушили закон, избив их и даже спустив с лестницы.
Пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью, и врачи диагностировали у нее ушиб. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств инцидента и принятия соответствующих мер в соответствии с законом.
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