Стало известно, что приобретали россияне в ходе ноябрьских распродаж

В дни акций с максимальными скидками спрос россиян на различные товары увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 12% — предыдущего. Основные покупки совершались в категории обуви, согласно исследованию банка ВТБ, основанному на данных транзакций по картам, результаты которого поступили в редакцию "Газеты.Ru".

В этом году россияне на "Черной пятнице", с 24 по 26 ноября, приобрели более полумиллиона пар обуви на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей. Количество покупок увеличилось на 19% по сравнению с прошлым годом, а объем затрат — на 30%. Заинтересованность в сувенирной продукции выросла на 16% (и на 39% по затратам), приобретено было более 400 тысяч товаров на сумму 130 миллионов рублей. Также наблюдается рост интереса к автотоварам — на 13% по количеству покупок и на 24% по общей сумме затрат. Россияне приобрели 2,5 миллиона автотоваров, потратив более 1,4 миллиарда рублей.

"В дни ноябрьских распродаж клиенты банка ежегодно совершают более 100 миллионов покупок в самых популярных категориях товаров. В период "Черной пятницы" россияне потратили на покупку товаров свыше 50 миллиардов рублей. Количество сделок выросло на 2%, а объем затрат оказался на 16% выше, чем в 2022 году", — подчеркивается в отчете.

Активность покупателей в период "Черной пятницы" уменьшилась на 4% по сравнению с днями "Всемирного дня шоппинга" (10-12 ноября). Тем не менее эксперты всё равно признали эту распродажу успешной — объем денежных средств, потраченных населением, превысил средние значения октября.

В "Черную пятницу", по сравнению с акцией "11.11", рост спроса на обувь составил 16%, на сувенирную продукцию и товары для взрослых — 13%, на товары для спорта и активного отдыха — 8%. Товары для праздника перед новогодними торжествами стали особенно популярными, с ростом почти в полтора раза по сравнению с предыдущими днями распродажи. В то время как 10-12 ноября спрос на электронику увеличился на 15%, а на товары для строительства и ремонта — на 12%.

Группа ВТБ провела исследование потребительского спроса в дни ноябрьских распродаж в конце месяца, анализируя транзакции по картам банка и данные с терминалов "Первого ОФД".