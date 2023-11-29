С 2024 года в России планируется повышение заработных плат. В следующем году будет произведена индексация зарплат для учителей, представителей Министерства внутренних дел и медиков.

Более 901 тысячи медработников получат увеличение выплат на общую сумму более 96 миллиардов рублей. На финансирование зарплат врачей выделено 44,8 миллиарда рублей, которые получат свыше 253 тысяч человек.

Согласно бюджету ФОМС на следующий год, 212 тысячам врачей, предоставляющих первичную медико-санитарную помощь, будет выделено 37 миллиардов рублей.

Средняя заработная плата педагога, работающего на полную ставку, должна составлять не менее 2,5 размера минимального размера оплаты труда (МРОТ), что равно 48 105 рублям. С 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля.

Также в следующем году возможно повышение зарплаты сотрудников полиции на 30-50 процентов, оклад следователя-стажера увеличится на 30 процентов, а следователи третьего класса могут рассчитывать на увеличение на 40 процентов. Зарплаты старших следователей и руководителей могут увеличиться на 50-60 процентов, сообщает Общественная Служба Новостей.