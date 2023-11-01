Путин заявил, что доходы россиян растут темпами выше инфляции

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного экономическим вопросам, заявил, что доходы российских граждан растут темпами, превышающими инфляцию. По словам Путина, за восемь месяцев доходы россиян реально выросли на 7,5 процента.

Ранее Банк России прогнозировал, что рост потребительских цен в России ускорится до 7-7,5 процента к концу года. Маловероятно, что целевой показатель в 4 процента будет достигнут в этом году, но регулятор ожидает снижения годовой инфляции до 4-4,5 процента к 2024 году, принимая во внимание ужесточение денежно-кредитной политики.

Учитывая растущие риски инфляции и растущие инфляционные ожидания, Центральный банк принял решение существенно повысить ключевую процентную ставку с 13 до 15 процентов годовых по итогам заседания Совета директоров 27 октября.