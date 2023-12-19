В Питере на женщину с коляской обрушилась ледяная глыба

На Новочеркасском проспекте в Санкт-Петербурге ледяной сгусток упал на женщину и ее двухлетнюю дочь, находившуюся в коляске, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района в телеграм-канале.
"Женщина шла по тротуару с прогулочной коляской, в которой находилась ее двухлетняя дочь. Ледяной сгусток упал именно на ребенка. Удар был настолько силен, что колеса отлетели от коляски. Девочка получила травму головы", — говорится в сообщении администрации.
По информации ТАСС, в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по городу проводится доследственная проверка инцидента. Состояние девочки, согласно данным GazetaSPb, оценивается как средней степени тяжести.
18 декабря в Санкт-Петербурге погиб 31-летний мужчина после того, как на него упала наледь с крыши дома.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). 78. ru со ссылкой на очевидца добавило, что вокруг тела было много сосулек, а рядом лежала большая ледяная глыба. В администрации района сообщили, что семье погибшего будет предоставлена помощь.
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