Журналиста Ивана Сафронова сняли с поста советника главы корпорации "Роскосмос", об этом написано в пресс-службе предприятия. Напомним, что его приговорили к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

"В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации - в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы"

С начала задержания журналист формально оставался сотрудником "Роскосмоса", не получая при этом зарплаты, поскольку, как сообщает корпорация, "в табеле учета рабочего времени Сафронова И.И. проставлялись неявки"