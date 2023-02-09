Журналиста Ивана Сафронова сняли с поста советника главы корпорации "Роскосмос", об этом написано в пресс-службе предприятия. Напомним, что его приговорили к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
"В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации - в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы"
С начала задержания журналист формально оставался сотрудником "Роскосмоса", не получая при этом зарплаты, поскольку, как сообщает корпорация, "в табеле учета рабочего времени Сафронова И.И. проставлялись неявки"
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