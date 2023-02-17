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  • Опубликована сегодня в 8:54

"Даже не ставит задачи защищать интересы своего города!" – писатель Садулаев о Беглове

Разница между Москвой и Петербургом в последние годы стала настолько велика, что Северная столица все больше напоминает глубокую провинцию. Сгладить различия будет сложно, пока руководство города с Александром Бегловым во главе не считает нужным защищать интересы города. Об этом сказал писатель Герман Садулаев в эфире канала медиагруппы "Патриот".

"У меня большие вопросы к нашему городскому руководству, которое, вероятно, не умеет или даже не ставит перед собой задач защищать интересы своего города, в том числе и в федеральных органах власти", — сказал Садулаев.

Писатель сравнил город на Неве с египетским Каиром из-за хаотичной застройки и суеты на дорогах и тротуарах. Этому впечатлению способствует отсутствие стратегии развития и каких-то осмысленных градостроительных планов.

"Это город-курорт, просто вместо теплого моря у нас залив, вместо яркого теплого солнца у нас серое хмурое небо, а вместо губернатора — Беглов. У нас не то, чтобы плохой губернатор, у нас его попросту нет", — подчеркнул писатель.

В Москве планы развития города могут быть спорными и даже откровенно "идиотскими", тем не менее, руководству столицы удается найти компромисс и делать ее одним из самых комфортных городов для жизни. Тогда как Петербург живет будто бы сам по себе, что сказывается на нем плохо, и причину этого стоит искать именно в действиях руководства города, полагает литератор.

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