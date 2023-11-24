Стас Садальский, давно знакомый с Аллой Пугачёвой, положительно высказывается о ней и ее творчестве. В отличие от нее, Максим Галкин* не находит одобрения у шоумена.
После ухода Пугачёвой и Галкина* из России весной 2022 года, половина населения выразила на них недовольство, называя их предателями. Социальные сети полны обидных высказываний.
Однако есть и те, кто поддерживает Пугачёву. Стас Садальский отмечает, что, несмотря на свое отношение к Галкину*, никто так не заботился о Примадонне, как он. Он также критикует Галкина*, называя его глупым человеком.
"Максим — глупый, глубоко глупый человек. Лучше бы он сидел и молчал", — приводит слова Садальского издание Starhit.
Галкина* критикуют за странные высказывания о России и ее гражданах. Несмотря на снижение риторики, он продолжает вставлять политические шутки, вызывая негодование.
*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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