Стас Садальский, давно знакомый с Аллой Пугачёвой, положительно высказывается о ней и ее творчестве. В отличие от нее, Максим Галкин* не находит одобрения у шоумена.

После ухода Пугачёвой и Галкина* из России весной 2022 года, половина населения выразила на них недовольство, называя их предателями. Социальные сети полны обидных высказываний.

Однако есть и те, кто поддерживает Пугачёву. Стас Садальский отмечает, что, несмотря на свое отношение к Галкину*, никто так не заботился о Примадонне, как он. Он также критикует Галкина*, называя его глупым человеком.

"Максим — глупый, глубоко глупый человек. Лучше бы он сидел и молчал", — приводит слова Садальского издание Starhit.

Галкина* критикуют за странные высказывания о России и ее гражданах. Несмотря на снижение риторики, он продолжает вставлять политические шутки, вызывая негодование.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.