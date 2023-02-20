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  • Опубликована сегодня в 21:34

РЖД сократит глубину продажи билетов до 45 дней по некоторым направлениям

Российские железные дороги сократили до 45 дней глубину продаж билетов по некоторым направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Изменения затронут поезда, которые будут отправляться с 17 мая по направлению в Москву, Санкт-Петербург, города Крыма, Приволжья, Урала, Северного Кавказа и Краснодарского края.

Причиной указанного решения станет реконструкция железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

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