Российские железные дороги сократили до 45 дней глубину продаж билетов по некоторым направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Изменения затронут поезда, которые будут отправляться с 17 мая по направлению в Москву, Санкт-Петербург, города Крыма, Приволжья, Урала, Северного Кавказа и Краснодарского края.
Причиной указанного решения станет реконструкция железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле.
Военный эксперт Литовкин прокомментировал выделенные для Украины $460 млн
По мнению эксперта, такие деньги в действительности получают американские корпорации военно-промышленного комплекса, а украинские войска обходится поставками из других государств
Новый пакет санкций ЕС против России будет принят к 24 февраля
В список недоброжелателей могут войти еще 59 официальных лиц России, включая отечественного омбудсмена Татьяну Москалькову, главу Россотрудничества Евгения Примакова и ещё несколько российских чиновников
Фильмы и сериалы Disney и Fox покинут российские онлайн-кинотеатры после 28 февраля
Однако пользователю перелагается купить видеопродукт, чтобы впоследствии у них была возможность пересмотреть любимую киноленту
Фестиваль Бутмана "Триумф джаза" посетят коллективы из Индонезии, Таиланда и Турции
Мероприятие пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Туле