Российские железные дороги сократили до 45 дней глубину продаж билетов по некоторым направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Изменения затронут поезда, которые будут отправляться с 17 мая по направлению в Москву, Санкт-Петербург, города Крыма, Приволжья, Урала, Северного Кавказа и Краснодарского края.

Причиной указанного решения станет реконструкция железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле.