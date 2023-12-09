В пятницу, 8 декабря, стала известна новость о тоннах мертвой рыбы, которую выбросило на берега северной Японии. Эта экологическая катастрофа может быть связана с работой АЭС «Фукусима-1». На данный момент эксперты выясняют подробности.

Напомним, что осенью 2023 года обсуждался инцидент о трех сбросах радиоактивной воды с тритием в океан. Происшествие вызвало большой резонанс не только в самой Японии, но и в соседних странах. Так, например, Россия резко ограничила импорт морепродуктов, выловленных в тех местах.

Чтобы доказать безопасность мероприятия, премьер Японии Фумио Кисида даже съел перед камерами несколько кусочков приготовленных морепродуктов, однако факт остается фактом - сейчас на берегах Японии линия мертвых сардин и скумбрии растянулась на 1,5 километра.